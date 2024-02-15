У Росії стався вибух на оборонному заводі "Алтай" (відео)

Інцидент стався у місті Бійськ. Вибух пролунав на заводі "Алтай", після чого місцеві жителі відчули ударну хвилю, а потім помітили стовп диму.

Своєю чергою російські чиновники намагалися заспокоїти жителів.

"Сьогодні бійчани почули хлопок в районі промзони. Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає", - написав у соцмережах мер російського міста Віктор Щигрєв.

Додамо, що у мережі наголошують, що вибух стався на заводі "Алтай". Він входить до структури "Роскосмосу" і перебуває під санкціями ЄС, США, України та Японії. З відкритих джерел відомо, що підприємство виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку для промислових цілей.

Інші інцидент в РФ 15 лютого

Нагадаємо, в ніч на 15 лютого росіяни у мережі почали повідомляти про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа у Курській області - це операція ГУР. Цілю була нафтобаза "Польова".

Крім того, сьогодні у Бєлгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито "приліт" у торговий центр.