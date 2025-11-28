В РФ произошел странный взрыв на космодроме: мог долетаться ядерный "Сармат" (фото, видео)

Космодром "Ясное" находится в Оренбургской области РФ, вблизи одноименного города и недалеко от границы с Казахстаном. 28 ноября в сети начали появятся фото и видео взрыва, который произошел возле космодрома, а позже - и падения объекта, похожего на ракету.

После взрыва в воздух поднялось огромное облако ядовито-оранжево-фиолетового цвета. Российские власти не предоставили официального комментария, а местные издания написали, что эвакуации из Ясного не будет - мол, угрозы людям облако дыма не несет и вообще "все хорошо".

Фото: соцсети

Однако издание Defense Express отмечает, что цвет облака после взрыва присущ чему-то очень ядовитому. Например, ракетному топливу - оно очень токсичное.

"Такой цвет присущ только ракетам, которые используют довольно токсичное топливо. Так называемую пару азотный тетраоксид и несимметричный диметилгидразин, которые более известны под названиями "амил" и "гептил". Именно "амил" и "гептил" используется в топливе целого ряда советских и теперь российских ракет", - пишет издание.

Такое же топливо используют российские ракеты "Протон", которые выводят грузы в космос. После неудачных запусков "Протона", когда ракеты взрывались, появлялись облака такого же цвета. Топливо крайне токсичное и мутагенное: после каждого запуска "Протона" Казахстан выставлял России счет на 70-90 млн долларов на ликвидацию последствий.

При этом "космодром Ясное" - на самом деле не столько космодром, сколько ракетная пусковая база, одно из 11 мест в России, откуда можно запускать ракеты с ядерной боеголовкой. К тому же не было информации о подготовке Россией космических пусков, или проведения учения ядерных сил.

"Но все становится на свои места, если сделать предположение, что это были очередные неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат",- делает вывод издание.

Дело в том, что испытания ракеты "Сармат" в Плесецке привели к тому, что 21 сентября 2024 года ракета взорвалась прямо в пусковой шахте. Из-за этого разрушилась как шахта, так и испытательный комплекс. Таким образом, единственным более-менее пригодным местом для пусков "Сармата" остался космодром "Ясное", с которого в 2015 году запускали модернизированные Р-36 "Днепр".

"Потому что РС-28 "Сармат" является модернизацией Р-36 и должен запускаться из имеющихся шахт для этой ракеты. И он также "летает" на паре "амил" и "гептил", - резюмировало издание.