В России взорвалась межконтинентальная ракета "Сатана" или "Сармат": спутниковые снимки

В России взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и OSINT-аналитиков.

В субботу, 21 сентября, украинские войска атаковали 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области и арсенал "Тихорец" в Краснодарском крае. В сети появилась информация, что якобы украинские войска уничтожили российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Однако Генштаб этого не подтвердил.

Однако 22 сентября аналитики показали спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что в России все же сдетонировала ракета РС-28. Но это не касается вчерашних атак.

OSINT-аналитик MT_Anderson обнародовал спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк". Он иллюстрирует результат неудачного испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.

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Пуск ракеты произошел из шахтной пусковой установки. Пуск был неудачным и завершился масштабным взрывом. На месте стартовой площадки остался только кратер.

Как отметили в Defense Express, взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте - это катастрофа. Предыдущий случай произошел в октябре 1960 года на космодроме "Байконур" при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16.