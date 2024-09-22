В России взорвалась межконтинентальная ракета "Сатана" или "Сармат": спутниковые снимки
В России взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и OSINT-аналитиков.
В субботу, 21 сентября, украинские войска атаковали 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области и арсенал "Тихорец" в Краснодарском крае. В сети появилась информация, что якобы украинские войска уничтожили российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Однако Генштаб этого не подтвердил.
Однако 22 сентября аналитики показали спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что в России все же сдетонировала ракета РС-28. Но это не касается вчерашних атак.
OSINT-аналитик MT_Anderson обнародовал спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк". Он иллюстрирует результат неудачного испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.
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Пуск ракеты произошел из шахтной пусковой установки. Пуск был неудачным и завершился масштабным взрывом. На месте стартовой площадки остался только кратер.
Как отметили в Defense Express, взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте - это катастрофа. Предыдущий случай произошел в октябре 1960 года на космодроме "Байконур" при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16.
Что известно о ракете "Сармат"
"Сармат" - стратегический ракетный комплекс 5-го поколения шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Об успешном запуске Россия объявила весной 2022 года и уже в том же году якобы поставила "Сармату" на вооружение.
Ракета на жидком топливе имеет дальность полета 18 000 км, стартовую массу - более 208 т, длину - 35,3 м, диаметр - 3 м. Способна нести до 10 тонн полезной нагрузки в разной комбинации боевых головок.
Детальнее о ракете "Сармат" и другом российском стратегическом оружии - в материале РБК-Украина.
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