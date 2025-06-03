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На моторном заводе в РФ прогремел взрыв: огонь накрыл цех, есть пострадавший

Вторник 03 июня 2025 01:06
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На моторном заводе в РФ прогремел взрыв: огонь накрыл цех, есть пострадавший Фото: площадь пожара составляет 75 квадратных метров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В российской Нижегородской области на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) прогремел взрыв. На территории объекта начался сильный пожар, минимум один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным SHOT, примерно в 23:00 (по киевскому времени), со стороны ЗМС прогремел сильный взрыв и "было видно зарево от пожара".

По предварительным данным, на территории завода взорвался грузовик с цистерной. После этого пламя перекинулось на производственный цех. Площадь пожара, предварительно, составляет 75 квадратных метров. Также есть информация о пострадавшем.

"В результате ЧП пострадал один рабочий. У него 10% ожогов тела. На месте происшествия работают экстренные службы. Точные причины пока неизвестны", - пишет Telegram-канал.

Позже канал Mash уточнил, что пострадавшим оказался работник завода - 34-летний Алексей. Он получил 10% ожога. Издание, что его забрали медики и сейчас он в приемном отделении.

Также Mash уточнил, что огонь на заводе охватил кровлю цеха, где производят подшипники.

Отметим, Заволжский моторный завод - это российский завод по производству автомобильных бензиновых и дизельных двигателей.

Обновлено в 01:10

"Местные рассказали SHOT, что фура рванула прямо в цеху с химическими веществами на ЗМЗ. Затем пламя быстро перекинулось на кровлю цеха", - говорится в новой публикации.

Также SHOT добавил, сотрудники МЧС якобы уже ликвидировали пожар на площади 60 квадратов.

Пожары в России

Напомним, в субботу 31 мая, в подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству галош и резиновой обуви. Столбы дыма было видно даже в Москве.

Но самое интересное то, что пожар был в 10 км от резиденции российского диктатора Владимира Путина.

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