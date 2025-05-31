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Мощный пожар на складе под Москвой: огонь в 10 километрах от резиденции Путина

Россия, Суббота 31 мая 2025 21:38
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Мощный пожар на складе под Москвой: огонь в 10 километрах от резиденции Путина Фото: масштабный пожар вспыхнул на заводе резиновой обуви в Красногорске (t.me GUmchs62)
Автор: Карина Левицкая

Масштабный пожар вспыхнул на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске. Столбы дыма видны даже в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как утверждают в местных пабликах в подмосковном Красногорске мощно пылает завод по производству галош и резиновой обуви "Ltd Kolesnic".

Очевидцы сообщают, что столбы дыма видны не только в самом Красногорске, но и из разных районов Москвы.

"Сейчас дым виден из разных уголков города, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы", - пишет Telegram-канал Mash.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Однако известно, что около в 10 километрах от города, в котором вспыхнул масштабный пожар, расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина.

Это место, где диктатор живет и проводит совещания Совбеза. Считается, что резиденция Путина в Ново-Огарево является одним из самых засекреченных объектов РФ.

Заметим, что Путин владеет сразу несколькими резиденциями, расположенными в разных уголках России - в Геленджике, на Валдае, в Ново-Огарево и т.д.

Что касается резиденции в Геленджике, то она, как писало РБК-Украина, состоит из большого дворца, церкви, винного погреба, собственного казино, дендрария, катка для хоккея. Участок на скале с видом на Черное море надежно скрыт от людских глаз огромным лесом и специальной зоной.

Кроме того, здесь есть бункер, к которым у Путина замечена особая любовь. Причем она настолько велика, что Путина даже прозвали "бункерным".

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