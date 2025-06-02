В России сложная ситуация с экономикой, даже странная, - Самусь
До сентября или октября Российской Федерации (РФ), возможно, придется сворачивать свои наступления. Летняя компания станет последним шансом для Москвы на прорыв.
Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в материале РБК-Украина"Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар".
Как отметил Самусь, сегодня никто не желает бросаться громкими заявлениями, впрочем, многие утверждают, что Россия до октября свернет наступательные масштабы и начнет адаптировать к зиме. После летней кампании врага ожидает лишь позиционная и тактическая борьба.
Эксперт также добавил, что сейчас ситуация с российской экономикой сложная и странная.
"У них сейчас очень сложная ситуация, даже странная. Доллар меньше 80 рублей, нефть по 50, когда мы умножаем эти цифры, получается, что у них дефицит. Получаются какие-то странные дисбалансы. У меня такое впечатление, что их группа старых функционеров просто выводит все в валюту. Они искусственно снижают доллар и это убивает экспорт, но они реализуют военные проекты, выводят все в валюту и ждут этого краха, который наступит осенью", - пояснил Самусь.
По словам эксперта, уже осенью страна-террорист будет готова к прекращению огня, а также снятию санкционных ограничений.
Санкции против России
Во время полномасштабной войны против России Запад активно вводит санкции. Стране-террористу ограничили доступ к финансовым рынкам, запретили экспорт высокотехнологичной продукции, заморозили активы и ввели ограничения против банков, компаний и тысяч человек.
Отдельное внимание также уделено энергетическому сектору - Европейский союз (ЕС) постепенно отказывается от российских энергоносителей, а также ограничивает цену на нефть.
20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России и уже начал работу над новыми ограничениями.
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