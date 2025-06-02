До сентября или октября Российской Федерации (РФ), возможно, придется сворачивать свои наступления. Летняя компания станет последним шансом для Москвы на прорыв.

Как отметил Самусь, сегодня никто не желает бросаться громкими заявлениями, впрочем, многие утверждают, что Россия до октября свернет наступательные масштабы и начнет адаптировать к зиме. После летней кампании врага ожидает лишь позиционная и тактическая борьба.

Эксперт также добавил, что сейчас ситуация с российской экономикой сложная и странная.

"У них сейчас очень сложная ситуация, даже странная. Доллар меньше 80 рублей, нефть по 50, когда мы умножаем эти цифры, получается, что у них дефицит. Получаются какие-то странные дисбалансы. У меня такое впечатление, что их группа старых функционеров просто выводит все в валюту. Они искусственно снижают доллар и это убивает экспорт, но они реализуют военные проекты, выводят все в валюту и ждут этого краха, который наступит осенью", - пояснил Самусь.

По словам эксперта, уже осенью страна-террорист будет готова к прекращению огня, а также снятию санкционных ограничений.