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У Росії складна ситуація з економікою, навіть дивна, - Самусь

Понеділок 02 червня 2025 08:49
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У Росії складна ситуація з економікою, навіть дивна, - Самусь Ілюстративне фото: експерт заявив, що в Росії складна та дивна ситуація з економікою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До вересня чи жовтня Російській Федерації (РФ), можливо, доведеться згортати свої наступи. Літня компанія стане останнім шансом для Москви на прорив.

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь у матеріалі РБК-Україна "Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар".

Як відзначив Самусь, сьогодні ніхто не бажає кидатись гучними заявами, втім, багато хто стверджує, що Росія до жовтня згорне наступальні масштаби й почне адаптовувати до зими. Після літньої кампанії ворога очікує лише позиційна і тактична боротьба.

Експерт також додав, що наразі ситуація з російською економікою складна та дивна.

"У них зараз дуже складна ситуація, навіть дивна. Долар менше ніж 80 рублів, нафта по 50, коли ми множимо ці цифри, виходить, що у них дефіцит. Виходять якісь дивні дисбаланси. У мене таке враження, що їхня група старих функціонерів просто виводить усе у валюту. Вони штучно знижують долар і це вбиває експорт, але вони реалізують військові проєкти, виводять все у валюту і чекають цього краху, який настане восени", - пояснив Самусь.

За словами експерта, вже восени країна-терорист буде готовою до припинення вогню, а також зняття санкційних обмежень.

Санкції проти Росії

Під час повномасштабної війни проти Росії Захід активно запроваджує санкції. Країні-терористу обмежили доступ до фінансових ринків, заборонили експорт високотехнологічної продукції, заморозили активи та запровадили обмеження проти банків, компаній і тисяч осіб.

Окрему увагу також приділено енергетичному сектору - Європейський союз (ЄС) поступово відмовляється від російських енергоносіїв, а також обмежує ціну на нафту.

20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії й вже почав роботу над новими обмеженнями.

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