У Росії складна ситуація з економікою, навіть дивна, - Самусь

До вересня чи жовтня Російській Федерації (РФ), можливо, доведеться згортати свої наступи. Літня компанія стане останнім шансом для Москви на прорив.

Як відзначив Самусь, сьогодні ніхто не бажає кидатись гучними заявами, втім, багато хто стверджує, що Росія до жовтня згорне наступальні масштаби й почне адаптовувати до зими. Після літньої кампанії ворога очікує лише позиційна і тактична боротьба.

Експерт також додав, що наразі ситуація з російською економікою складна та дивна.

"У них зараз дуже складна ситуація, навіть дивна. Долар менше ніж 80 рублів, нафта по 50, коли ми множимо ці цифри, виходить, що у них дефіцит. Виходять якісь дивні дисбаланси. У мене таке враження, що їхня група старих функціонерів просто виводить усе у валюту. Вони штучно знижують долар і це вбиває експорт, але вони реалізують військові проєкти, виводять все у валюту і чекають цього краху, який настане восени", - пояснив Самусь.

За словами експерта, вже восени країна-терорист буде готовою до припинення вогню, а також зняття санкційних обмежень.