РосСМИ пишут об атаках беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае и Адыгее: вспыхнули пожары
Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. На предприятии начался пожар. Также сообщается об атаке на НПЗ в посёлке Энем в Адыгее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-каналы Baza, Shot, ASTRA.
По данным российских каналов, атака на завод началась около 2:30.
Россияне пишут, что дроны якобы были сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар. На месте действуют оперативные службы.
Также сообщают о взрывах и пожаре в посёлке Энем в Адыгее. Официальной информации пока нет.
ASTRA пишет, что в Энеме находится нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В 8 километрах от Энема — Афипский НПЗ, где полыхает пожар.
Кроме того, росСМИ сообщают об "атаке дронов ВСУ" по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае.
Беспилотник якобы упал на частный дом, он полностью разрушен. По предварительной информации российской стороны, есть погибший.
Напомним, 18 июня дроны атаковали нефтебазу в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края.
В тот же день беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов в Ростовской области. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Их тушат уже второй день.
По данным источников, атаку по нефтебазам в РФ организовала СБУ.
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