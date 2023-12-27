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В России жалуются, что якобы украинские дроны, ночью пролетали в двух областях

Россия, Среда 27 декабря 2023 07:31
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В России жалуются, что якобы украинские дроны, ночью пролетали в двух областях Иллюстративое фото: В России жалуются, что якобы украинские дроны, ночью пролетали в двух областях (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Местные жители двух российских областей ночью 27 декабря слышали звуки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Ростовской области Василия Голубева и Министерства обороны России.

По сообщениям российских СМИ, якобы украинские беспилотники пролетали над Белгородской и Ростовской областями.

"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Министерство обороны, в свою очередь заявило, что оба беспилотника сбили.

"Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", - заявили в ведомстве.

Атака по территориям РФ и временно оккупированных территорий Украины

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Оккупационные "власти" объявили об ракетной опасности.

Также ночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

К слову, мы сообщали, что несколько российских военных ранены ударом беспилотника в Белгородской области России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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