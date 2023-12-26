ВСУ уничтожили более 10 ударных БпЛА, которыми враг атаковал Украину и десантный корабль РФ

Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 26 декабря. Силы ПВО уничтожили более десяти враждебных целей. Также ВСУ уничтожили крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram .

Военные РФ выпустили по Украине 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Также сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

"Хлопок" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сегодня ночью, 26 декабря. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту. Впоследствии оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявлял об атаке и о том, что территория порта оцеплена спасателями.

СМИ сообщили, что в Феодосийском порту был атакован корабль, который перевозил ударные беспилотники "Шахед" из Ирана.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

"Поговаривают "шахеды" перевозил", - добавили Воздушные Силы ВСУ.