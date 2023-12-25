ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трое российских военных ранены ударом беспилотника в Белгородской области

Россия, Понедельник 25 декабря 2023 12:05
UA EN RU
Трое российских военных ранены ударом беспилотника в Белгородской области Фото: дрон прилетел в Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Трое военных российской армии ранены в результате удара беспилотника в Белгородской области у границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По данным ASTRA, трое российских военных были госпитализированы накануне с различными ранениями в больницу в Борисовском районе.

Ранения военные получили в результате атаки БПЛА в Белгородском районе региона, в 2 километрах от села Наумовка.

Трое российских военных ранены ударом беспилотника в Белгородской области

Напомним, российская армия с начала войны обстреливает Украину с территории приграничных областей. Эти российские области также подвергаются ударам БПЛА.

Бойцы батальона легиона "Свобода России" в декабре совершили рейд на территорию Белгородской области. Во время него удалось ликвидировать несколько военных РФ.

Ранее сражающиеся на стороне Украины бойцы легиона "Свобода России" уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область
NEWS
Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя Су-34 и Су-30, - Генштаб
Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя Су-34 и Су-30, - Генштаб
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ