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В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв

Севастополь, Вторник 26 декабря 2023 13:18
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В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв Фото: в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв днем 26 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, взрыв произошел в 12:30 (13:30 по российскому времени).

Тем временем оккупационные "власти" объявили ракетную опасность в некоторых объектах Севастополя.

Кроме того, в Севастополе в районе внутреннего рейда и Северной бухты применили дымовую маскировку.

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.

Уничтожение российского корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

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