В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, взрыв произошел в 12:30 (13:30 по российскому времени).

Тем временем оккупационные "власти" объявили ракетную опасность в некоторых объектах Севастополя.

Кроме того, в Севастополе в районе внутреннего рейда и Северной бухты применили дымовую маскировку.

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.