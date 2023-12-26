В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв
Во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв днем 26 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как пишут в сети, взрыв произошел в 12:30 (13:30 по российскому времени).
Тем временем оккупационные "власти" объявили ракетную опасность в некоторых объектах Севастополя.
Кроме того, в Севастополе в районе внутреннего рейда и Северной бухты применили дымовую маскировку.
Подробной информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.
Уничтожение российского корабля "Новочеркасск"
Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.
Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.
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