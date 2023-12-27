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У Росії скаржаться, що нібито українські дрони вночі пролітали у двох областях

Росія, Середа 27 грудня 2023 07:31
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У Росії скаржаться, що нібито українські дрони вночі пролітали у двох областях Ілюстративне фото: У Росії скаржаться, що нібито українські дрони вночі пролітали у двох областях (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Місцеві жителі двох російських областей уночі 27 грудня чули звуки безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали губернатора Ростовської області Василя Голубєва та Міністерства оборони Росії.

За повідомленнями російських ЗМІ, нібито українські безпілотники пролітали над Білгородською та Ростовською областями.

"Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотник. Наслідки на землі уточнюються", - заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Міністерство оборони, у свою чергу, заявило, що обидва безпілотники збили.

"Дежурними засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Білгородської та Ростовської областей", - заявили у відомстві.

Атака по територіях РФ та тимчасово окупованих територій України

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Окупаційна "влада" оголосила про ракетну небезпеку.

Також вночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте у матеріалі РБК-Україна.

До речі, ми повідомляли, що кількох російських військових поранено ударом безпілотника в Білгородській області Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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