В России жалуются на подрывы в банках, почтовых отделениях и ТЦ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Как пишут российские СМИ, в Санкт-Петербурге на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв в отделении "Сбербанка". Местные власти заявили, что пострадавших нет.

Впоследствии появилось видео, как неизвестная женщина обливает банкомат жидкостью и поджигает его. После чего и произошел взрыв.

А вот в российской столице, Москве, посетительница взорвала петарду в МФЦ в торговом центре "Форт". Как она рассказала полиции, сделать это ее заставили неизвестные, которым до этого она перевела 120 тысяч рублей. Из-за взрыва ТЦ эвакуировали, но там тоже якобы никто не пострадал.

Другой взрыв произошел в торговом центре "Гелиос", в подмосковном Королеве. Там в помещении МФЦ запустили фейерверк. О задержании человека, который сделал это, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что 19 октября, в Санкт-Петербурге раздавались взрывы, и местные жители сообщали об атаке дронов. А еще ранее дроны снова атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области.