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У Росії скаржаться на підриви в банках, поштових відділеннях та ТЦ

Субота 21 грудня 2024 18:53
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У Росії скаржаться на підриви в банках, поштових відділеннях та ТЦ Ілюстративне фото: у Росії поскаржились на підриви в банках (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Росії серія вибухів у торгових центрах викликала паніку серед відвідувачів. Кількість таких випадків зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Як пишуть російські ЗМІ, у Санкт-Петербурзі на Середньоохтинському проспекті стався вибух у відділенні "Ощадбанку". Місцева влада заявила, що постраждалих немає.

Згодом з'явилось відео, як невідома жінка обливає банкомат рідиною та підпалює його. Після чого і стався вибух.

А ось у російській столиці, Москві, відвідувачка підірвала петарду у МФЦ у торговому центрі "Форт". Як вона розповіла поліції, зробити це її змусили невідомі, яким до цього вона переказала 120 тисяч рублів. Через вибух ТЦ евакуювали, але там теж нібито ніхто не постраждав.

Інший вибух стався у торговому центрі "Геліос", у підмосковному Королеві. Там у приміщенні МФЦ запустили феєрверк. Про затримання людини, яка зробила це, не повідомляють.

Раніше ми писали про те, що 19 жовтня, в Санкт-Петербурзі лунали вибухи, й місцеві жителі повідомляли про атаку дронів. А ще раніше дрони знову атакували важливий російський завод "Кремній Ел" у Брянській області.

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