Не первая атака. В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл"
В ночь на 19 октября дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области. Это уже четвертая атака БПЛА на предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - пишет Telegram-канал.
У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел": він виробляє комплектуючі для військової техніки#Брянськ #Bryansk #Росія #Russia #Кремній— РБК-Україна (@rbc_ukraine) October 19, 2024
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Как уточняется, атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители. Местная власть сообщила только, что "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание". По их данным, якобы пострадавших нет.
Как пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, средства ПВО в течение ночи якобы уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над территорией Брянской, Ростовской и Белгородской областей. В частности, якобы только с утра 19 октября над Брянской областью сбили четыре БПЛА.
"Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в т.ч. три реактивных, нет, работают оперативные службы", - отчитались местные власти.
Завод "Кремний Эл": почему он важен
"Кремний Эл" предприятие, одно из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии производят комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.
Не первая атака
Отметим, что "Кремний Эл" дроны атакуют не впервые. Например, в августе прошлого года на заводе "Кремний Эл" вспыхнул масштабный пожар после атаки беспилотников. Кроме того, дроны атаковали завод 7 сентября 2023 и в июне 2024 года.
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