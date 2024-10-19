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Не первая атака. В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл"

Россия, Суббота 19 октября 2024 09:27
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Не первая атака. В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл" Фото: завод "Кремний Эл" атакован дронами в Брянской области 19 октября (t.me/astrapress)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 19 октября дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области. Это уже четвертая атака БПЛА на предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - пишет Telegram-канал.

Как уточняется, атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители. Местная власть сообщила только, что "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание". По их данным, якобы пострадавших нет.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, средства ПВО в течение ночи якобы уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над территорией Брянской, Ростовской и Белгородской областей. В частности, якобы только с утра 19 октября над Брянской областью сбили четыре БПЛА.

"Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в т.ч. три реактивных, нет, работают оперативные службы", - отчитались местные власти.

Завод "Кремний Эл": почему он важен

"Кремний Эл" предприятие, одно из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии производят комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.

Не первая атака

Отметим, что "Кремний Эл" дроны атакуют не впервые. Например, в августе прошлого года на заводе "Кремний Эл" вспыхнул масштабный пожар после атаки беспилотников. Кроме того, дроны атаковали завод 7 сентября 2023 и в июне 2024 года.

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