Это еще не конец. Почему "тонет" российский Урал и дойдет ли большая вода до Казахстана

На прошлой неделе из-за паводка на реке Урал (Российская Федерация) прорвало дамбу. В результате под воду ушел город Орск Оренбургской области, известно о жертвах и есть угроза наводнения в других регионах.

При подготовке материала использовались: публикации региональных СМИ, изданий "Медуза" и "Настоящее время", Telegram-каналы властей Оренбургской области, городов Оренбург и Орск.

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Дамбу прорвало. Как Урал топит Орск, Оренбург и не только

С конца марта от паводков в России пострадали более 20 регионов. Причиной называют снежную зиму и резкое потепление. Самые серьезные последствия наблюдаются в Оренбургской области. Это регион в Приволжье, который на юге граничит с Казахстаном.

В начале апреля в области ввели режим повышенной готовности, 4 числа - чрезвычайной ситуации. А уже вечером следующего дня в Орске (второй по величине город Оренбуржья) прорвало насыпную дамбу на реке Урал. В зоне наводнения оказались более 4 000 домов на левом берегу в районе Старый город.

К утру 6 апреля местные власти эвакуировали почти 4 тысячи человек, а мэр Василий Козупица объявил, что вода уйдет не ранее чем через полторы-две недели.

Фото: затопленный город Орск (t.me/rbc_news)

По данному факту заведено уголовное дело о халатности и нарушениях при строительстве дамбы. Местная прокуратура заявила, что плотину прорвало в связи с "несвоевременными принятыми мерами" по содержанию дамбы. Уровень воды на реке превысил проектный уровень гидротехнического сооружения на 4 метра.

К вечеру 6 произошел второй прорыв. На этот раз затопило правый берег, пострадали несколько поселков около Орска, где тоже началась срочная эвакуация. А губернатор Денис Паслер назвал паводок самым мощным за всю историю.

"Очевидно, что паводок 2024 - самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", - написал он в своем Telegram.

К утру 7 апреля вода из Орска дошла до Оренбурга и было подтоплено около тысячи домов. За первые сутки уровень воды в Урале в пределах областного центра вырос на 91 см, за вторые - еще почти 30. По словам мэра Сергея Салмина, в ближайшие дни уровень будет только расти. Паводок объявлен ЧП федерального уровня, а предварительный ущерб составляет более 220 млн долларов.

Районы в зоне риска планировали отключить от электро- и газоснабжения. На утро 8 апреля в области затопило более 10 тысяч жилых домов. Эвакуация также началась в соседнем городе Новотроицк. В Орске начала выходить из берегов еще одна река – Елшанка, а также произошел третий прорыв - возле поселка Лесоторговый.

Ситуация продолжала ухудшаться и в Оренбурге.

Фото: наводнение в Оренбурге (orenburg.media)

"Всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - написал мэр Салмин в своем Telegram.

Что происходит сейчас, когда пик и какие регионы под угрозой

По состоянию на 9 апреля напряженная ситуация сохраняется. В Оренбурге время от времени звучит сирена, администрация продолжает призывы к эвакуации. По данным гидрометцентра, уровень воды в реках Урал и Сакмара возле города приближается к критической отметке. На завтра прогнозируется подъем еще на 5-40 см.

Предполагается, что уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, и достигнет пика 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, более десятка поселков и дачные участки.

По уточненным данным, всего в области подтоплены более 10 тысяч жилых домов и почти 13 тысяч приусадебных участков. В Орске, где сложилась наиболее тяжелая ситуация, подтоплено почти 7 тысяч домов. Мэр Василий Козупица сообщил, что к утру вторника уровень в Урале упал на 39 см. Под водой до сих пор находятся 260 улиц.

По состоянию на сегодня вода постепенно отступает из Старого города, автовокзала и частного сектора. По предварительным данным, уровень Урала придет в норму не раньше 25 апреля.

Примечательно, что жители Орска эвакуируются не массово. По их словам, в городе активизировались мародеры, которые растягивают вещи, залезают в магазины и дома. Поэтому местные не хотят оставлять жилье без присмотра.

Наводнение затронуло не только Оренбургскую область. Сильные паводки привели к эвакуации и в других регионах.

В Челябинской области об угрозе подтопления заговорили еще на прошлой неделе. Паводок добрался до городов Южноуральск и Троицк, сообщалось, что под воду ушла набережная в Троцке, недавно отремонтированная более чем за 1 млн долларов. Местное МЧС называет ситуацию спокойной, эвакуированы до 300 человек, подтопленными остаются пять домов и свыше 80 приусадебных участков.

Фото: ситуация в Оренбурге (ural56.ru)

В Курганской области подтоплен 21 дом, до 100 приусадебных участков, семь дорог и один мост. Все школы Кургана перевели на дистанционку, в зоне риска четыре муниципальных округа. Если вода поднимется до максимально допустимых значений, то может затопить свыше 60 населенных пунктов.

В Башкортостане подтоплены почти 50 домов в 20 муниципалитетах. Здесь пик паводка прогнозируется на третью декаду апреля. Жителей просят подготовиться к возможное эвакуации. В Тюменской области готовятся к подъему воды в реках Ишим и Тобол. Людей призывают покинуть дома уже сейчас, не дожидаясь наводнения.

Несмотря на удаленность от Оренбургской области на 700 км, к паводкам готовятся в Пермском крае. Здесь протекает полноводная Кама и множество других рек поменьше. Региональное МЧС рекомендуют застраховать имущество и собрать тревожные чемоданчики.

"Путин, помоги". Чем недовольны и чего хотят пострадавшие

Сообщения о жертвах стали поступать вскоре первого прорыва в Орске. На утро 6 апреля были найдены тела трех человек, один из них до этого отказался эвакуироваться. Позднее стало известно о массовой госпитализации людей с отравлением. У них выявили норовирус - одну из самых распространенных кишечных инфекций. В связи с этим прекратили подачу воды в зоне распространения инфекции

Дефицит питьевой воды стал одной из главных проблем. Людям рекомендуют кипятить и фильтровать воду из-под крана, если нет возможности использовать бутилированную. Не хватает воды и в магазинах. Сообщается, что за ней ездят в Челябинскую область и Башкортостан, тем не менее цены подскочили в два-три раза. Помимо воды в городе заканчивается хлеб.

Накануне недовольные действиями властей жители Орска вышли на митинг. Они требовали принять эффективные меры по борьбе с наводнением. И критиковали размеры компенсации: 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества, 100 тысяч - за полную. Возле городской администрации митингующие кричали "Позор" и "Путин, помоги", полиция называла собрание незаконными и требовала разойтись. До этого областная прокуратура угрожало местным "серьезными последствиями".

Фото: недовлольные жители Орска вышли на митинг (nokstv.ru)

Сообщалось, что люди обступили мэра Василия Казупицу и спрашивали, есть ли план восстановления. А государственные телеканалы пустили в эфир интервью с главой МЧС Александром Куренковым, который заявил, что "эвакуация была объявлена неделю назад, а люди не принимали решения, думая, что это шутки какие-то".

"Эта ситуация может продлиться еще неделю. Вот, они сидят эти люди в окнах, что они будут есть? Им каждому придется возить еду", - добавил он.

Жители Орска возмутились якобы заранее объявленной эвакуацией, поскольку в подтопленных районах о ней объявили уже после прорыва дамбы. Инициативную группу пригласили в администрацию, но губернатор Паслер потребовал, чтобы люди убрали телефоны и не снимали переговоры.

По итогам встречи стало известно, что пострадавшим от наводнения, которые не находятся в пунктах временного размещения, в течение полугода будут выплачивать еще по 10 тысяч рублей в месяц (немного более 100 долларов) на аренду жилья. Также отменяется плата за услуги ЖКХ на затопленных территориях, а кредиты будут реструктурированы.

Что это за дамба, причины прорыва и куда еще хлынет вода из Урала

Дамбу в Орске начали строить в 2010 году, объект сдали в 2014-м. Плотина была нужна как раз для того, чтобы защитить город от сильных паводков, которые и раньше затапливали дома. Строительство обошлось в 930 млн рублей (около 28 млн долларов по тогдашнему курсу). И дамба должна была навсегда решить проблему подтоплений во время паводков.

"Паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность", - заявил мэр Орска за два дня до прорыва. Таким образом проверку она не прошла.

Как пишет "Медуза", в 2014 году на строительстве выявили закупку материалов по завышенным ценам и ряд невыполненных работ. Служба финансового надзора оценила потери заказчиков в 50 млн рублей. Летом 2020 года при эксплуатации дамбы нашли почти 40 нарушений. А в декабре 2023 года мэрия заключила контракт на содержание плотины на сумму на много меньшую, чем в предыдущие годы.

Что касается прорыва, скорее всего, были допущены неточности еще на стадии проектирования, отмечает издание со ссылкой на экспертов. Еще 6 апреля власти заявили, что дамба рассчитана на уровень 5,5 м, хотя на тот момент вода поднялась до 9,6 м. Правительство региона заявило, что такая ситуация "бывает раз в 100 лет". Хотя СМИ напоминают, что до рекордной отметки вода в Урале поднималась в 1957 году - до 12 метров.

В случае с дамбой в Орске могла образоваться промоина в основании. Но специалисты считают, что пока преждевременно делать выводы о причинах прорыва и ее состоянии.

Отметим, в Оренбурге проживает более полумиллиона человек, в уже затопленном Орске - почти 200 тысяч. А в 10 регионах Казахстана, который находится ниже по течению Урала, уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил о возможной угрозе подтоплений.

Наводнение в этом регионе, как и в большей части России и в целом в Евразии в этой полосе, - естественное явление, приводит "Настоящее время" слова морского геолога и журналиста из Латвии Константина Ранкса. По его мнению, наводнение произойдет и в Казахстане, так как вся вода из Урала будет уходить на юг. А в Оренбургской области через два с половиной месяца может наступить засуха. При этом, говорит эксперт, со 100%-й вероятностью подготовиться к таким природным явлениям невозможно.