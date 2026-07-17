Новый удар по Ту-95 после "Паутины": как это бьет по возможности атаковать Украину

У россиян осталось потенциально не больше двух десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных запускать крылатые ракеты по Украине, и их ресурс существенно сокращается.

Силы безопасности Украины уничтожили очередной стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе. Самолет применялся для ракетных ударов по украинским городам. Расстояние от государственной границы до самолета россиян – около 800 км.

Сколько у россиян осталось Ту-95?

"По данным Military Balance, на начало 2022 года у россиян было около 60 самолетов Ту-95МС, но это "за бухгалтерию" Международного института стратегических исследований, который готовит ежегодный отчет. Сами россияне говорили тогда, что у них где-то есть 47 самолетов", - отметил Криволап.

Во время первых мощных ракетных атак по Украине на стыке 2022 и 2023 годов россияне больше всего использовали 20 самолетов стратегической авиации.

Упоминая о том, что обычно при нормальных условиях 80% находится "на крыле", а другие – на регламентных работах, то можно предположить, что парк летающих Ту-95 не превышает 28 самолетов. После операции "Паутина" было по меньшей мере поражено от 6 до 8 самолетов. Интересно, что после операции СБУ россияне ни разу не использовали более 18 бортов.

Ту-95 быстро изнашиваются

По словам авиационного эксперта, сейчас, скорее всего, россияне постоянно используют не больше 12 Ту-95. По ряду факторов видно, что ресурс этих самолетов существенно уменьшается.

Да, сначала бомбардировщик был рассчитан на 8 крылатых ракет, но более 4 ракет с одного самолета они давно уже не используют. Потому что для ресурса крыла это уже перегрузка, они не рассчитаны на такие действия.

Россияне не способны пополнять парк "стратегов"

Как пояснил Константин Криволап, россияне пока не способны пополнять парк Ту-95. Последний выпущенный бомбардировщик такой модели собрали в начале 90-х, а якобы новые Ту-160 они производят из старых бортов, которые просто глубоко модернизируют.

По последним данным, на модернизацию одного Ту-160, россиянам нужно не менее четырех лет.