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В России разбился военный самолет

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Ростов, Воскресенье 09 октября 2022 17:25
В России разбился военный самолет Фото: в России разбился военный самолет (facebook.com/aviacionmilitar_am)
Автор: Константин Широкун

Самолет Су-24 потерпел крушение недалеко от хутора Сибирьки в Ростовской области. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Сообщается, что экипаж успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и выполнял учебно-тренировочный полет. Судя по изображению, в результате жесткой посадки бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

В России разбился военный самолет

Напомним, что в Харьковской области гвардейцы уничтожили вражеский Су-25 и пополнили "обменный фонд". Также украинские бойцы недавно приземлили российский бомбардировщик Су-34.

Также вчера в сети появилось видео уничтожения украинскими военными российского самолета Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.

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