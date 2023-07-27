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На российском Алтае упал вертолет Ми-8: есть погибшие

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Алтай, Четверг 27 июля 2023 12:16
На российском Алтае упал вертолет Ми-8: есть погибшие Фото: на Алтае упал вертолет Ми-8 (ромСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Вертолет Ми-8 упал на территории России в четверг, 27 июля. Это произошло в Республике Алтай на юге РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Авария произошла возле села Тюнгур. Очевидцы заявляют, что вертолет при посадке задел электропровода.

Российские СМИ отмечают, что предварительно на борту находились 16 человек. Это были туристы. Полет совершала компания "Алтайавиа".

По предварительным данным, погибли шесть человек. Однако СМИ заявляют, что точное количество жертв пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.

Стоит отметить, что россияне используют вертолеты Ми-8 для выполнения многих как гражданских, так и военных задач.

Напомним, недалеко от российского Мурманска на северо-западе России разбился вертолет Ми-8. На борту находились восемь человек, из которых половина получили травмы.

Также в Волгоградской области РФ упал вертолет, пилот погиб, не долетев 5 км до места посадки.

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