В России разбирают гражданские самолеты на части, чтобы обновить авиапарк, - ГУР

Авиапарк России "просрочился"

95% всех пассажирских перевозок в РФ производятся самолетами западного производства. Это в основном Airbus и Boeing. Особенно это касается средне- и дальнемагистральных перевозок - 100%, отметили в военной разведке.

Значительная часть этого авиапарка уже исчерпала гарантированный производителем ресурс и непригодна для эксплуатации согласно международным нормам. А санкции против РФ не дают возможности продлить сроки службы западных самолетов.

В настоящее время российские авиакомпании производят ремонт и техническое обслуживание без необходимых сертификатов. Часть необходимых деталей они изготавливают самостоятельно, без должного качества, говорят в ГУР.

Некоторые компоненты россияне пытаются завозить через третьи страны:

высокотехнологичные узлы двигателей,

элементы салона.

Эти самолеты еще летают только благодаря высокой надежности конструкции и компонентам западных производителей, уверены в разведке.

Авиакомпании РФ ограничены

Кроме того, российские авиакомпании существенно ограничены в международных рейсах.

Чтобы их не арестовали за границей, они могут использовать:

около 400 самолетов иностранного производства,

менее 150 самолетов российско-советского производства.

Также во избежание арестов из-за санкций Россия пользуется подставными лизинговыми компаниями.

"Авиаканнибализм" и "импортозамещение"

Для ремонта самолетов в России используют способ "авиаканнибализма": одни машины разбирают на запчасти, чтоб поддерживать летное состояние остальных.

Для этого разбирают даже новые полностью укомплектованные самолеты, чтобы обеспечить эксплуатацию десятка других бортов, говорят в ГУР.

Для замены западной авиатехники Россия имеет сомнительную программу за 12 млрд долл. до 2030 года, которая предусматривает производство:

994 гражданских самолетов,

765 вертолетов.

Авиапроизводство РФ ничего не может

Российская авиастроительная отрасль не может разработать и изготовить компоненты, отвечающие международным стандартам и заявленным техническим характеристикам, говорят в разведке.

Свежие примеры:

Самолет МС-21, который должен был заменить Airbus A320 и Boeing 737, из-за технических проблем и трудностей с двигателями ПД-14 будет перевозить меньше пассажиров. Его емкость сократили с 210 до 163 мест .

который должен был заменить Airbus A320 и Boeing 737, из-за технических проблем и трудностей с двигателями ПД-14 будет перевозить меньше пассажиров. Его . Аналогичные проблемы возникли также и с двигателями ПД-8 для "Суперджета" конструкторского бюро "Сухого", которое должно было стать заменой самолетам семейства Embraer E-Jet.

конструкторского бюро "Сухого", которое должно было стать заменой самолетам семейства Embraer E-Jet. Новые модели Ил-96 вообще решили не заказывать.

вообще решили не заказывать. Замена Ан-2 и Ан-24/26 нельзя обеспечить, ведь это не произойдет без участия украинского АО "Антонов".

нельзя обеспечить, ведь это не произойдет без участия украинского АО "Антонов". ЛМС-901 Байкал не способен выполнять функции АН-2, в частности совершать взлет и посадку на неподготовленных грунтовых российских полосах.

не способен выполнять функции АН-2, в частности совершать взлет и посадку на неподготовленных грунтовых российских полосах. Ил-114-300 не может заменить Ан-24/26, потому что работает только на аэродромах с искусственным покрытием.

Также Россия способна выпускать всего 26 самолетов в год и не может выполнить программу до 2030 года.

Российские аэродромы устарели

Имеющиеся в России самолеты западного производства остались без обновлений и доступа к цифровым системам аэронавигации. А российские военные периодически глушат сигналы GPS, однако рейсы все равно продолжаются, отметили в ГУР.

Проблемной остается и аэродромная инфраструктура:

158 аэродромов эксплуатируются с нарушением требований безопасности;

134 аэродрома нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте.

Таким образом, делают выводы в ГУР, отрасль гражданской авиации РФ продолжает стремительную деградацию из-за:

международных санкций,

нехватки технологий и компетенций,

критического старения авиапарка.

"Полеты российскими авиалиниями сегодня - это значительный риск, ведь какими бы надежными ни были западные самолеты, россияне не способны обеспечить надлежащие условия их обслуживания и эксплуатации", - резюмировали в ГУР.