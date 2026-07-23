У Росії розбирають цивільні літаки на частини, щоб оновити авіапарк, - ГУР

Стан деградації цивільної авіації у Росії досягає критичної позначки. Без західних літаків та деталей навіть мільярди доларів не рятують ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
95% усіх пасажирських перевезень у РФ здійснюються літаками західного виробництва. Це переважно Airbus та Boeing. Особливо це стосується середньо- та далекомагістральних перевезень - 100%, зазначили у воєнній розвідці.
Значна частина цього авіапарку вже вичерпала гарантований виробником ресурс і є непридатною для експлуатації згідно міжнародних норм. А санкції проти РФ не дають можливості продовжити терміни служби західних літаків.
Наразі російські авіакомпанії проводять ремонт і технічне обслуговування без необхідних сертифікатів. Частину необхідних деталей вони виготовляють самостійно, без належної якості, кажуть у ГУР.
Деякі компоненти росіяни намагаються завозити через треті країни:
Ці літаки ще літають лише завдяки високій надійності конструкції та компонентів західних виробників, впевнені у розвідці.
Крім того, російські авіакомпанії суттєво обмежені у виконанні міжнародних рейсів.
Щоб їх не арештували за кордоном, вони можуть використовувати:
Також для уникнення арештів через санкції Росія користується підставними лізинговими компаніями.
Для ремонту літаків у Росії застосовують метод “авіаканібалізму”: одні машини розбирають на запчастини, щоб підтримувати льотний стан інших.
Для цього розбирають навіть нові, повністю укомплектовані літаки, аби забезпечити експлуатацію десятка інших бортів, кажуть у ГУР
Для заміни західної авіатехніки Росія має сумнівну програму за 12 млрд дол до 2030 року, яка передбачає виробництво:
Російська авіабудівна галузь не може розробити й виготовити компоненти, що відповідали б міжнародним стандартам і заявленим технічним характеристикам, кажуть у розвідці.
Свіжі приклади:
Також Росія здатна випускати лише 26 літаків на рік і не може виконати програму до 2030 року.
Наявні у Росії літаки західного виробництва залишилися без оновлень і доступу до цифрових систем аеронавігації. А російські війскьові періодично глушать сигнали GPS, однак рейси все одно тривають, зазначили у ГУР.
Проблемною залишається й аеродромна інфраструктура:
Отже, роблять висновки у ГУР, галузь цивільної авіації РФ продовжує стрімку деградацію через:
"Польоти російськими авіалініями сьогодні - це значний ризик, адже якими б надійними не були західні літаки, росіяни не здатні забезпечити належні умови їх обслуговування та експлуатації", - резюмували у ГУР.
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