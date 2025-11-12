В России рекрутеров, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт, - ГУР
В России начали наказывать военных, которым не удалось выполнить планы по набору новобранцев в оккупационную армию. Их начали отправлять непосредственно на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины в Telegram.
По данным ГУР, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование кремлевской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения оккупационных войск.
"Ответственных за набор военнослужащих - преимущественно сержантов и офицеров - переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой рекрутинговых планов", - рассказали в разведке.
В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов уже отправлены на фронт. Их распределили в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.
По данным разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.
На передовую отправляют тех рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения, либо невозможно провести набор в установленные сроки.
ГУР подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о полной неосознанности кремлевского руководства относительно ситуации в отдаленных регионах и демонстрируют критическую нехватку живой силы для пополнения потерь на фронте.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин из-за значительных потерь личного состава на Покровском направлении.
Также сообщалось, что в России начался массовый набор резервистов для якобы охраны объектов критической инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало как минимум в 20 регионах страны.
Впрочем, по данным Института изучения войны (ISW), под этим предлогом Кремль фактически проводит принудительный частичный призыв в рамках создания так называемого "активного резерва". Хотя официально это подают как мероприятие для защиты стратегических объектов, на самом деле резервистов готовят к участию в боевых действиях против Украины.