ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В России рекрутеров, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт, - ГУР

Среда 12 ноября 2025 09:13
UA EN RU
В России рекрутеров, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт, - ГУР Фото: в России рекрутеров, которые не выполнили план мобилизации, бросили на фронт
Автор: Ірина Глухова

В России начали наказывать военных, которым не удалось выполнить планы по набору новобранцев в оккупационную армию. Их начали отправлять непосредственно на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

По данным ГУР, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование кремлевской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения оккупационных войск.

"Ответственных за набор военнослужащих - преимущественно сержантов и офицеров - переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой рекрутинговых планов", - рассказали в разведке.

В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов уже отправлены на фронт. Их распределили в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.

По данным разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

На передовую отправляют тех рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения, либо невозможно провести набор в установленные сроки.

ГУР подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о полной неосознанности кремлевского руководства относительно ситуации в отдаленных регионах и демонстрируют критическую нехватку живой силы для пополнения потерь на фронте.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин из-за значительных потерь личного состава на Покровском направлении.

Также сообщалось, что в России начался массовый набор резервистов для якобы охраны объектов критической инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало как минимум в 20 регионах страны.

Впрочем, по данным Института изучения войны (ISW), под этим предлогом Кремль фактически проводит принудительный частичный призыв в рамках создания так называемого "активного резерва". Хотя официально это подают как мероприятие для защиты стратегических объектов, на самом деле резервистов готовят к участию в боевых действиях против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война в Украине Война России против Украины Мобилизация в России
Новости
Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной, - The Atlantic
Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной, - The Atlantic
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа