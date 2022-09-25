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В России на протестах против мобилизации за выходные задержали более 800 человек, - СМИ

Иллюстративное фото: в России на протестах против мобилизации за выходные задержали более 800 человек (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В период с 24 по 25 сентября на протестах против мобилизации в России были задержаны более 800 участников акций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный портал "ОВД-Инфо".

По данным портала, 836 протестующих, среди которых есть несовершеннолетние, задержаны российскими правоохранителями в 36 городах. В частности, в Москве задержали по крайней мере 399 человек.

Отметим, что протесты в России начались после заявления президента РФ Владимира Путина о начале "частичной мобилизации" в его стране.

Напомним, ранее стало известно, что 21 сентября в России на протестах против введения мобилизации правоохранители задержали более тысячи митингующих.

Также мы писали, что сегодня, 25 сентября, в Дагестане участники протеста против мобилизации продвинулись до столицы республики Махачкалы.

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