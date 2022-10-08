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В России пригрозили Украине из-за взрыва на Керченском мосту

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Крым, Суббота 08 октября 2022 14:17
В России пригрозили Украине из-за взрыва на Керченском мосту Фото: Слуцкий пригрозил Украине из-за взрыва на Крымском мосту (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Россия пригрозила "неотвратимыми последствиями", если якобы подтвердится "украинский след" во взрыве на Керченском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб", - заявил он.

По его словам, в России большой опыт борьбы с "террористами", это должны хорошо понимать и те, кто использует их методы. По мнению Слуцкого, "именно Киев стоит за организацией этой атаки".

"Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с произошедшим, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД", - возмутился российский политик.

Как сообщалось, подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины. В то же время, в самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что подрыв Крымского моста мог быть операцией Украины. В то же время он рад этой новости.

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