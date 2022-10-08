У Росії пригрозили Україні через вибух на Керченському мосту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови комітету Держдуми з міжнародних справ та лідера ЛДПР Леоніда Слуцького.

"Якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мості, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов'язково в лоб", - заявив він.

За його словами, у Росії великий досвід боротьби з "терористами", це мають дуже добре розуміти і ті, хто використовує їхні методи. На думку Слуцького, "саме Київ стоїть за організацією цієї атаки".

"Це не просто НП. Це може бути акт гостероризму, якому, як ми бачимо, вже аплодують у європейських столицях. Українські підрозділи спеціального призначення з подією, виявляється, вітає глава естонського МЗС", - обурився російський політик.