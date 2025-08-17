ua en ru
России нужно смириться с правом Украины на гарантии безопасности и союзы, - Рубио

США, Воскресенье 17 августа 2025 21:03
России нужно смириться с правом Украины на гарантии безопасности и союзы, - Рубио Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия должна смириться с тем, что Украина, как суверенное государство, имеет право на любые союзы по безопасности, которые будет заключать по своему усмотрению. Аналогично Кремль должен понять, что Украина имеет полное право на гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова государственного секретаря США Марко Рубио в программе This Week на ABC News.

Рубио напомнил, что российский диктатор Владимир Путин в течение нескольких лет войны неоднократно выступал с речами, в которых претендовал на большую часть Украины. В то же время Украина и ее народ не согласны со всем, что говорит, и чего хочет Путин.

"Второе, что я хотел бы отметить, это то, что президент неоднократно заявлял, что когда речь идет о территории и территориальных претензиях, это в конце концов то, что Украина должна будет решить. Это их территория. Это их страна. В конце концов, они должны будут решить, с чем готовы жить", - отметил государственный секретарь.

Рубио добавил, что в США пока не знают, будут ли согласны украинцы жить, потеряв часть территорий в пользу России. Но что в США точно знают - Украина неоднократно говорила о гарантиях безопасности, которые могли бы защитить ее от повторного нападения РФ.

"Они должны иметь возможность заключать гарантии безопасности, которые гарантируют, что это никогда не повторится, что к ним не вторгнутся снова через два с половиной, три года, четыре года или когда это будет", - пояснил он.

Госсекретарь США добавил, что украинцы хотят мира, иметь возможность жить и восстанавливать страну.

"Это очень разумная просьба. Это то, над чем мы работаем. И это то, что российская сторона, очевидно, должна понять, что как суверенная страна, Украина имеет право, как и каждая суверенная страна, заключать союзы и соглашения о безопасности с другими странами", - резюмировал он.

Напомним, чуть ранее Рубио заверил, что Украина не готова уступать свои территории, и США не давят на Киев, чтобы передавать все оккупированные Россией регионы. Однако Рубио предположил, что каждая сторона соглашения "должна что-то отдать и что-то получить".

По мнению государственного секретаря США, для прекращения войны в Украине есть только один способ. Он заключается в том, чтобы заставить россиян согласиться на мирное соглашение. Именно это, по его словам, будет обсуждаться в Вашингтоне 18 августа.

