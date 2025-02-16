России нужна война, Европа и мир должны быть готовы, - Зеленский

"России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть, и она подтверждает желание дальше воевать, ежедневно обстреливая Украину", - написал он

По словам президента, на этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов выпустили россияне во время атак по Украине, поэтому стране нужно больше ПВО для защиты.

В то же время, по мнению Зеленского, Европа и мир должны быть более защищенными от такого зла, готовыми к нему.

"Совместной сильной внешней политикой и давлением на Путина, который начал войну и теперь масштабирует ее по миру. Мы вместе с Европой, США и всеми нашими партнерами способны закончить эту войну справедливым и надежным миром", - констатировал он.