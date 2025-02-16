России нужна война, Европа и мир должны быть готовы, - Зеленский

России нужна война. Европа и мир должны быть готовы к ее масштабированию по миру.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть, и она подтверждает желание дальше воевать, ежедневно обстреливая Украину", - написал он
По словам президента, на этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов выпустили россияне во время атак по Украине, поэтому стране нужно больше ПВО для защиты.
В то же время, по мнению Зеленского, Европа и мир должны быть более защищенными от такого зла, готовыми к нему.
"Совместной сильной внешней политикой и давлением на Путина, который начал войну и теперь масштабирует ее по миру. Мы вместе с Европой, США и всеми нашими партнерами способны закончить эту войну справедливым и надежным миром", - констатировал он.
Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а готовится воевать в течение 2025 года.
В последнее время все чаще звучат заявления об угрозах со стороны России для Европы. Например, еще в начале февраля генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что страны НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону. В противном случае Россия "может что-то попробовать так же, как в Украине".
В этом контексте все чаще речь идет о повышении расходов на оборону от ВВП стран НАТО. Эти дискуссии активизировались после того, как президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Как ранее писало РБК-Украина, НАТО в ближайшее время обсудит увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП.
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