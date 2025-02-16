Росії потрібна війна, Європа та світ мають бути готовими, - Зеленський

Росії потрібна війна. Європа та світ мають бути готовими до її масштабування світом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну", - написав він
За словами президента, цього тижня майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів випустили росіяни під час атак по Україні, тому країні потрібно більше ППО для захисту.
Водночас, на думку Зеленського, Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього.
"Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом. Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром", - констатував він.
Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що Росія не планує завершувати війну проти України, а готується воювати протягом 2025 року.
Останнім часом все частіше лунають заяви про загрози з боку Росії для Європи. Наприклад, ще на початку лютого генсек НАТО Марк Рютте зазначав, що країни НАТО повинні готуватися до війни та більше витрачати на оборону. В іншому випадку Росія "може щось спробувати так само, як в Україні".
В цьому контексті все частіше йдеться про підвищення витрат на оборону від ВВП країн НАТО. Ці дискусії активізувались після того, як президент США Дональд Трамп ззакликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Як раніше писало РБК-Україна, НАТО найближчим часом обговорить збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП.
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