В России пожаловались на атаку более 60 дронов

Как заявили в российском ведомстве, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 68 беспилотных летательных аппаратов.

25 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 11 - над территорией Краснодарского края, 10 - над территорией Смоленской области, два - над территорией Тверской области, и по одному - над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.

Кроме этого еще 17 дронов россияне якобы сбили над территорией оккупированного Крыма.

Ночные взрывы в России

Ранее мы писали о том, что в ночь на 22 декабря взрывы раздавались в Орловской области России. Тогда губернатор региона пожаловался на атаку дронов. По его словам, возник пожар на нефтебазе "Старый конь".

А сегодня ночью в городе Ярцево Смоленской области произошла воздушная атака с применением беспилотников. В результате этого была поражена местная нефтебаза, и на объекте произошел пожар.