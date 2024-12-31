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В России пожаловались на атаку более 60 дронов

Иллюстративное фото: в России пожаловались на атаку 31 декабря (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Кава

Россияне пожаловались на масштабную атаку дронов в ночь на вторник, 31 декабря. Российская ПВО якобы сбила 68 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Минобороны.

Как заявили в российском ведомстве, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 68 беспилотных летательных аппаратов.

25 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 11 - над территорией Краснодарского края, 10 - над территорией Смоленской области, два - над территорией Тверской области, и по одному - над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.

Кроме этого еще 17 дронов россияне якобы сбили над территорией оккупированного Крыма.

Ночные взрывы в России

Ранее мы писали о том, что в ночь на 22 декабря взрывы раздавались в Орловской области России. Тогда губернатор региона пожаловался на атаку дронов. По его словам, возник пожар на нефтебазе "Старый конь".

А сегодня ночью в городе Ярцево Смоленской области произошла воздушная атака с применением беспилотников. В результате этого была поражена местная нефтебаза, и на объекте произошел пожар.

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