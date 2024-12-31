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У Росії поскаржились на атаку понад 60 дронів

Ілюстративне фото: у Росії поскаржились на атаку 31 грудня (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Кава

Росіяни поскаржились на масштабну атаку дронів в ніч на вівторок, 31 грудня. Російська ППО нібито збила 68 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське Міноборони.

Як заявили у російському відомстві, протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 68 безпілотних літальних апаратів.

25 дронів було збито над територією Брянської області, 11 - над територією Краснодарського краю, 10 - над територією Смоленської області, два - над територією Тверської області, і по одному - над територіями Ростовської, Курської та Калузької областей.

Окрім цього ще 17 дронів росіяни нібито збили над територією окупованого Криму.

Нічні вибухи в Росії

Раніше ми писали про те, що в ніч на 22 грудня вибухи лунали в Орловській області Росії. Тоді губернатор регіону поскаржився на атаку дронів. За його словами, виникла пожежа на нафтобазі "Старий кінь".

А сьогодні вночі у місті Ярцево Смоленської області відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Внаслідок цього була уражена місцева нафтобаза, й на об'єкті сталася пожежа.

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Війна в УкраїніАтака дронівРосійська Федерація