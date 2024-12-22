Дроны атаковали Орловскую область: на нефтебазе возник пожар

В ночь на 22 декабря неизвестные дроны атаковали Орловскую область РФ. В результате атаки на нефтебазе в регионе возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, ночью над Орлом было слышно около 10-12 взрывов. Они также сообщали, что наблюдали яркие вспышки на окраин городе. Позже в сети начали распространять кадры пожара, на которых, как утверждается, пожар на НПЗ.

Через небольшой промежуток времени губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что Орловская область подверглась атаке дронов. Он добавил, что в результате атаки на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа возникло возгорание.

"Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается. В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания", - добавил Клычков.