В России более полутысячи заключенных согласились поехать на войну в Украину, - Генштаб

Россияне продолжают вербовать заключённых на войну в Украину. Из Ставропольского края более 650 человек согласились отправиться воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились поучаствовать в боевых действиях на территории Украины.

"Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, что, несмотря на мобилизацию, РФ продолжает вербовать заключенных на войну.

Ранее приближенный к оцеплению Путина олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК "Вагнер" вербует заключенных на войну в Украину под ультиматумами. После чего "желающих" опрокидывают в зону боевых действий без подготовки.

Также РФ может собрать 10 тысяч заключенных на войну, однако будет ощущаться нехватка офицеров.

Стало известно, что заключенных из РФ направили на войну и разместили на полигоне вблизи Тореза.

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