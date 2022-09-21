РФ может собрать 10 тысяч заключенных на войну, однако будет ощущаться нехватка офицеров
Одной из главных проблем скрытой мобилизации и вербовки в России является недостаток офицерского состава.
Об этом говорится вматериале РБК-Украина "Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России".
"Пригожин рассчитывает собрать, по меньшей мере, 10 тысяч человек за счет того, что в исправительных учреждениях России находится 450 тысяч зэков", заявил экс-руководитель пресс-службы Генштаба полковник Владислав Селезнев.
В разведке отмечают, что эта разношерстная публика могла обеспечить противнику количество, но не качество личного состава.
"Собранные "добровольцы" не проходили нужной военной подготовки и вряд ли были мотивированы к бою. Контрактную службу выбирали преимущественно мужчины из бедных регионов, их основной стимул - желание подзаработать", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Он подчеркнул, что главной проблемой скрытой мобилизации и вербовки в России стал недостаток офицерского состава.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Также, российский олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК "Вагнер" вербует заключенных на войну в Украину.
Позже в МВД Украины заявили, что в ходе первой волны мобилизации в России могут собрать максимум 40-50 тысяч военных.
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