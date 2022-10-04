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Несмотря на мобилизацию, РФ продолжает вербовать заключенных на войну, - Генштаб

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 18:51
Несмотря на мобилизацию, РФ продолжает вербовать заключенных на войну, - Генштаб Фото: Несмотря на мобилизацию, РФ продолжает вербовать заключенных на войну в Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения ЧВК на территории Украины. В их состав входят лица, которых завербовали в местах лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища", - заявили в Генштабе.

Также военные добавили, что россияне продолжают вербовать лиц в местах лишения свободы и применять их на территории Украины в составе частных военных кампаний.

"Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых "центрах подготовки", идет обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения", - добавили в Генштабе.

Напомним, что приближенный к окружению Путина олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК "Вагнер" вербует заключенных на войну в Украину под ультиматумами. После чего "желающих" перекидывают в зону боевых действий без подготовки.

Также РФ может собрать 10 тысяч заключенных на войну, однако будет ощущаться нехватка офицеров.

Стало известно, что заключенных из РФ направили на войну и разместили на полигоне вблизи Тореза.

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