В России политику дали 7 лет колонии за посты о Буче и войне

По данным следствия, основанием для уголовного дела стали два сообщения в Telegram, опубликованные в 2022 году. Один из них содержал ссылку на данные ООН о погибших во время войны, другой касался событий в Буче после освобождения города от российской оккупации.

Во время судебного процесса Круглов не признал своей вины и заявил, что дело носит политический характер.

"По сути это запрет на инакомыслие", - заявил он в суде.

Политик также отверг утверждение обвинения в том, что его публикации были продиктованы политической ненавистью.

"Оказывается, политическое несогласие приравнивается к ненависти", - подчеркнул Круглов.

Приговор в преддверии выборов

Решение суда было объявлено менее чем за три месяца до выборов в Государственную думу РФ, которые должны пройти в сентябре.

В издании отметили, что партия "Яблоко", которая в постсоветский период была одной из главных либеральных сил России, в настоящее время не представлена в федеральном парламенте и имеет всего несколько мест в региональных законодательных органах.

В то же время, партия продолжает использовать избирательную кампанию как площадку для антивоенных заявлений.

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков назвал приговор несправедливым и подверг критике преследование оппозиционных политиков.

После оглашения приговора Круглов заявил, что в дальнейшем будет выступать против войны и верит, что Россия однажды станет мирной страной.

"Страной, которую соседи уважают, а не боятся. Страной, где можно иметь другое мнение", - подчеркнул он.

Как в России усиливают давление на инакомыслие

Следует отметить, что в последние годы российские власти существенно усилили контроль над информационным пространством и гражданами.

В частности, спецслужбы получили расширенный доступ к финансовым данным населения , включая банковские счета и личные коммуникации.