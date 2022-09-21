В России анонсировали акцию протеста против мобилизации
В России анонсировали акцию протеста против мобилизации, которую сегодня объявил президент Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter движения "Весна".
Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован сегодня, 21 сентября, в 19:00 по местному времени.
"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина?", - говорится в сообщении.
Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов— Движение «Весна» (@vesna_democrat) September 21, 2022
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Напомним, сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию.
По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.
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