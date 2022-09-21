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В России силовики готовятся к протестам. Сотрудники спецполка подняты по тревоге

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Москва, Среда 21 сентября 2022 11:57
В России силовики готовятся к протестам. Сотрудники спецполка подняты по тревоге Фото: в России силовики готовятся к протестам (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России на фоне анонсированных антивоенных протестов по тревоге подняты сотрудники спецполка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как утверждает российский Telegram-канал Baza, акцию движения "Весна" с призывами выходить на улицы российских городов против мобилизации уже увидели в силовых структурах.

"Полицейских, в том числе 1-й и 2-й спецполки, по тревоге собирают к 14 часам. Все сотрудники должны быть в касках, с щитами и дубинками", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

Позже российское движение "Весна" анансировало акцию протеста против мобилизации. Старт акции запланирован сегодня.

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