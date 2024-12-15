В России взорвали железнодорожное полотно возле моторного завода, - ГУР

Вчера, 14 декабря, в железнодорожном районе Ульяновска, на участке недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода произошел взрыв, повредивший железнодорожное полотно.

В ГУР также сообщили, что 13 декабря, в городе Краснодар пожар вывел из строя три локомотива, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.

"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", - сказали в ГУР.