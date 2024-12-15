В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР

В Ульянівську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки України.
Вчора, 14 грудня, у залізничному районі Ульяновська, на ділянці неподалік річки Свіяга, за кілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу стався вибух, що пошкодив залізничне полотно.
В ГУР також повідомили, що 13 грудня, у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріли два магістральні тепловози.
"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", - сказали в ГУР.
Нагадаємо, що сьогодні РБК-Україна повідомляло, що українські воїни провели успішну операцію зі знищення логістики ворога.
За даними джерел, захисникам вдалося знищити 40 цистерн з пальним РФ на 4 млн доларів.
Крім того, днями дрони ГУР Міноборони вразили паливно-енергетичний комплекс у Брянській області. Під удар потрапила "Нєфтєбаза Брянская". Вона постачає паливо російській армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.