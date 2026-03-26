В России паникуют из-за провала на фронте, а Кремль перешел к "чисткам", - ISW

В России так называемые "военкоры" все чаще заявляют о проблемах на фронте, на что Кремль отвечает усилением давления и репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Проблемы армии РФ и критика изнутри

Как отмечают аналитики, один из российских военных блогеров призвал к "серьезному наращиванию сил и реформам оборонной промышленности".

По его словам, армия РФ сталкивается с системными проблемами, которые мешают достигать успехов на фронте. Он подчеркнул, что без "фундаментальных изменений" в структуре войск и отказа от тактики малых групп Россия не сможет быстро достичь победы.

Кроме того, блогер заявил, что при нынешних темпах наступления российским войскам может понадобиться до 100 лет, чтобы захватить остальную часть Украины.

В ISW также оценили, что даже при сохранении темпов февраля 2025 года на это может уйти около 83 лет.

"Заявления милблогера могут быть последней попыткой критиковать Кремль и российское военное командование, прежде чем Москва введет ожидаемый запрет Telegram в будущем и переведет милблогеров на государственные платформы", - говорится в статье Института войны.

"В ISW указали, что постоянные настаивания российского диктатора Владимира Путина на том, чтобы его армия поддерживала давление вдоль всей линии фронта с помощью непрерывного, хотя и медленного и изнурительного, продвижения, несовместимы с реформами, которые российские вооруженные силы

Провалы на фронте

В отчете отмечается, что рост недовольства связан с успешными контратаками Украины на северо-востоке и юге. В частности, российские блогеры критиковали заявления о якобы захвате Купянска, которые не соответствовали реальности.

Увеличение жалоб в российском информационном пространстве связано с тем, что армия РФ не смогла должным образом подготовиться к весенне-летнему наступлению 2026 года, которое, по оценкам аналитиков, уже фактически началось.

Так, военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российская Западная группировка не завершила подготовку к штурму Лимана. Именно этот город является ключевым для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

По его словам, РФ может попытаться атаковать "крепость" в конце весны или в начале лета, однако без захвата Лимана достичь существенного продвижения с севера будет сложно.

Репрессии и усиление цензуры в РФ

На фоне этих проблем Кремль усиливает давление внутри страны. В частности, недавно российские власти расправились с прокремлевским блогером Ильей Ремесло, который открыто раскритиковал российского диктатора.

Он обвинил его во втягивании России в затяжную и экономически изнурительную войну, ограничении свобод и стремлении к "бесконечным войнам".

После этого, по данным оппозиционных источников, Ремесла принудительно поместили в психиатрическую больницу. Подобная критика уже звучала ранее со стороны российских ультранационалистов, в частности Игоря Гиркина.

"Кремль в последнее время усиливает свои усилия по цензуре, чтобы заставить россиян, включая российских политических и военных комментаторов, перейти с платформ, которые Кремль не может контролировать, на Max, государственную платформу социальных сетей Кремля", - говорится в отчете.

Эксперты считают, что такие репрессивные меры будут только усиливаться на фоне проблем России на фронте.