В России объявили предварительные результаты "выборов" в Госдуму
На "выборах" в Госдуму РФ лидирует партия власти "Единая Россия" - результат, который вряд ли можно назвать неожиданностью в условиях отсутствия реальной политической конкуренции в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК РФ.
После обработки около 14% протоколов "Единая Россия" набирает около 57% голосов. Следом идут КПРФ (около 14%), ЛДПР (9%), "Новые люди" (8%) и "Справедливая Россия" (5,16%).
Все эти партии, кроме формальной разницы в названиях, годами демонстрируют полную лояльность Кремлю и никакой реальной оппозиции режиму Путина не представляют.
По данным так называемого дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое в России считают одним из наименее прозрачных и наиболее манипулированных инструментов, "Единая Россия" получает 49,06%, "Новые люди" - 15,42%, КПРФ - 12,26%. Результаты ДЭГ не учитывают Калининградскую область.
Параллельно в России "выбирали" глав восьми регионов - Мордовии, Тувы, Чечни, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. По данным ЦИК, в семи регионах лидируют действующие главы или временные исполняющие обязанности - то есть те же лица, которые и раньше возглавляли эти территории.
В Чечне, по данным ЦИК, после обработки 2,4% бюллетеней Рамзан Кадыров лидирует с результатом 97,35% голосов.
Напомним, "выборы" в России стартовали 18 сентября - уже на самом старте зафиксировали факты давления на наблюдателей, принуждения бюджетников и массовые фальсификации.
Омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что Россия готовит незаконные "выборы" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, чтобы создать видимость нормальной жизни - он призвал украинцев не участвовать в голосовании.
Также СБУ призвала украинцев в оккупации не участвовать в этих незаконных выборах.