В РФ стартовали выборы в Госдуму: все началось с фальсификаций, принуждений и отключения связи

В России сегодня 18 сентября начались выборы в Государственную думу, которые продлятся три дня. Однако уже на самом старте есть факты давления на наблюдателей, принуждения бюджетников и массовые фальсификации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания и Telegram-каналы " Важные истории ", ASTRA , " Верстка " и не только.

Буквально перед стартом выборов глава ЦИК России Элла Памфилова предупредила, что во время выборов могут быть перебои мобильной связью и интернетом. Но это якобы не помешает избирательному процессу.

"Возможные какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не повод для отмены голосования", - сказал она.

Но сразу важно добавить, что многочисленные нарушения и даже запугивание независимых наблюдателей и представителей от оппозиции начались еще раньше.

Исходя из того, что пишут росСМИ, в Алтайском крае избирательные комиссии проводят фальсификации со списком для голосования на дому. В частности, россиян вносят в списки без их соглашения, хотя они никаких соответствующих заявлений не подавали. Для проверки активисты обзванивали адреса из список и жители подтвердили, что никаких заявок не отправляли и не ждут визита членов комиссий.

Также жителей этого региона принудительно регистрируют на онлайн-голосование. По последним данным, на такое голосование подано уже более 250 тысяч заявок от жителей Алтайского края (это почти 15% от общего числа избирателей).

Помимо этого, власти принуждают работников бюджетной сферы поименно отчитаться, кто проголосовал за партию диктатора РФ Владимира Путина "Единая Россия". Такую установку имеют как минимум в Алтайском крае, и нескольких областях - Новосибирской, Свердловской, Богородской и Самарской областей.

Давление на оппозицию и наблюдателей

Российские СМИ пишут, что в Казани было зафиксировано преследование представителей антивоенной партии "Яблоко". В частности, кандидат Софья Федорова заявила, что членов партии попытались выгнать из собственного офиса.

В частности, 16 сентября сразу после встречи со сторонниками в офисе "Яблока" отключили свет, и в тот же день собственник помещения потребовал от партии освободить помещение и расторгнуть договоры. Но по итогу оппозиционеры все таки смогли вернуть свет и оставить офис за собой.

Это был не единственный случай. Например, в Свердловской области с выборов сняли сразу 5 кандидатов "Яблока", а в Тамбовской силовики звонят наблюдателям от этой политической силой и добиваются встреч с ними. Причем полицейские признаются, что имеют "на руках большой список наблюдателей".

Но эти проблемы касаются и других партий. Так, в Воронежской области на избирательные участки не допустили около 400 наблюдателей от КПРФ. Причина - "недочеты в документах".

Где критическая ситуация

Утверждается, что самая критическая ситуация произошла в приграничных с Украиной областях России. Там ЦИК разрешил провести досрочное голосование еще за 12 дней до единого дня голосования.

СМИ пишут, что в Ростовской области наблюдателя от "Яблока" Бориса Миклюкова увезли люди в масках. Очевидцы говорят, что за ним приехали три человека, посадили в неслужебный автомобиль и увезли в отдел полиции №8 в Ростове. На данный момент связи с ним нет.

В свою очередь в Белгороде в самый первый день досрочного голосования начались вбросы на избирательных участках, а в ходе надомного голосования за людей голосуют члены избирательных комиссий.

Также один из Telegram-каналов обратил внимание, что на фото с избирательных участков в переносных ящиках для надомного голосования бюллетеней больше, чем в стационарных, которые стоят на участках.