"Не участвуйте в незаконных выборах!": СБУ обратилась к жителям оккупированных территорий

Оккупанты запланировали проведение выборов на временно оккупированных территориях 18-20 сентября. Украинские спецслужбы призывают жителей не участвовать в этом фарсе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

СБУ о российских псевдовыборах

Служба безопасности призывает жителей оккупированных территорий Украины не участвовать в незаконных выборах в Государственную Думу РФ.

Таким образом Россия стремится:

легитимизировать кремлевский режим на временно захваченных территориях Украины,

собрать "голоса" в поддержку провластных политсил РФ.

Другие фейковые выборы

Так, во время предыдущих "волеизъявлений" захватчики привлекали жителей ТОТ к:

составу оккупационных "избиркомов",

проведению агитационно-массовых мероприятий в пользу страны-вгресора.

Враг, к примеру, разными способами заставлял украинских граждан участвовать в псевдореферендуме в сентябре 2022 года на временно захваченной части территорий:

Донецкой,

Луганской,

Запорожской,

Херсонской областей.

В 2023 году оккупанты проводили на ТОТ уже псевдовыборы в региональные органы власти РФ, отметили в СБУ.

Что угрожает участникам

СБУ отмечает, что такие мероприятия незаконны.

А за участие в их организации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности призывает жителей временно оккупированных территорий не становиться инструментом России в войне против Украины.