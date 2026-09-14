"Не участвуйте в незаконных выборах!": СБУ обратилась к жителям оккупированных территорий
Оккупанты запланировали проведение выборов на временно оккупированных территориях 18-20 сентября. Украинские спецслужбы призывают жителей не участвовать в этом фарсе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
СБУ о российских псевдовыборах
Служба безопасности призывает жителей оккупированных территорий Украины не участвовать в незаконных выборах в Государственную Думу РФ.
Таким образом Россия стремится:
- легитимизировать кремлевский режим на временно захваченных территориях Украины,
- собрать "голоса" в поддержку провластных политсил РФ.
Другие фейковые выборы
Так, во время предыдущих "волеизъявлений" захватчики привлекали жителей ТОТ к:
- составу оккупационных "избиркомов",
- проведению агитационно-массовых мероприятий в пользу страны-вгресора.
Враг, к примеру, разными способами заставлял украинских граждан участвовать в псевдореферендуме в сентябре 2022 года на временно захваченной части территорий:
- Донецкой,
- Луганской,
- Запорожской,
- Херсонской областей.
В 2023 году оккупанты проводили на ТОТ уже псевдовыборы в региональные органы власти РФ, отметили в СБУ.
Что угрожает участникам
СБУ отмечает, что такие мероприятия незаконны.
А за участие в их организации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Служба безопасности призывает жителей временно оккупированных территорий не становиться инструментом России в войне против Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что спецслужбы РФ могут совершить теракты во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного "досрочного голосования" на временно оккупированных территориях Украины.
Также сообщалось, что в Социологической ассоциации Украины отметили: проведение "выборов" на ВОТ является одним из главных инструментов легитимизации оккупационных властей РФ.