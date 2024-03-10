ВМС: россияне держат в Крыму минимум кораблей, только те, которым не нашлось места в РФ

Россияне держат в портах оккупированного Крыма минимум военных кораблей. Там базируются только суда, которые оккупанты считают не столь ценными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Они свели это количество к минимуму (кораблей в портах Крыма, - ред.). Там находятся в основном те единицы, которым не нашлось места в пунктах базирования Новороссийска, Сочи, Туапсе", - сказал он.

В частности, по словам спикера ВМС, в Крыму российские оккупанты держат малый ракетный корабль "Циклон".

"Этот корабль должен быть носителем крылатых ракет, однако его используют для прикрытия противовоздушной обороны. Это тот корабль, который ни разу ракеты запустить не смог... Россияне были вынуждены передислоцировать свои активы в Новороссийск, в частности, свои носители крылатых ракет", - объяснил Плетенчук.

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Напомним, 5 марта подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов.

Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет. Вероятно, это был Ка-27. По информации украинской разведки, после удара 27 членов экипажа корабля получили ранения.