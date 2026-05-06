В России массово отменяют парады на 9 мая: список регионов

Где отменили парады

Согласно опубликованной информации, как минимум в 15 регионах РФ полностью отказались от проведения парадов 9 мая.

Речь идет о Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Рязанской, Калужской, Орловской, Псковской, Новгородской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также о Краснодарском крае и Чувашии.

Ограничения в крупных городах

В столице России в этом году парад пройдет без военной техники — подобное происходит впервые с 2007 года. В Санкт-Петербурге также отказались от демонстрации бронетехники.

В ряде регионов дополнительно введены ограничения, включая отмену салютов и перебои с доступом к интернету в дни проведения мероприятий.

Формат "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" в большинстве субъектов РФ переведена в онлайн-формат.

Такой подход уже применялся ранее, однако теперь он становится основным вариантом проведения мероприятия.

Причины ограничений

Массовые изменения формата празднования начали вводиться с 2022 года после начала полномасштабной войны против Украины.

До этого подобные меры применялись лишь в период пандемии коронавируса.

На чем основаны данные

Информация о введенных ограничениях сформирована на основе заявлений региональных властей и сообщений официальных российских СМИ по состоянию на 6 мая 2026 года.