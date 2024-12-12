ua en ru
Чт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"России не существует": в ГУР "поздравили" оккупантов с Днем конституции РФ

Четверг 12 декабря 2024 18:18
UA EN RU
"России не существует": в ГУР "поздравили" оккупантов с Днем конституции РФ Иллюстративное фото: протесты в Грузии 1 декабря (armyinform.com ua)
Автор: Нина Еланская, Юлия Акимова

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины решили "поздравить" россиян с Днем конституции РФ. Они осуществили успешную операцию, получив полный контроль над веб-серверами ключевых правительственных порталов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Под "поздравления" от ГУР попали официальный сайт Государственной Думы РФ, Конституционного суда РФ, а также веб-страница Нижегородского областного суда.

На сайте Госдумы РФ украинские киберспециалисты разместили баннер с сообщением: "Страны Россия не существует".

Тем временем сайт Конституционного суда РФ был полностью заблокирован, и пользователи видели лишь сообщение об ошибке при попытке зайти на ресурс.

Фото:последствия кибератаки ГУР (РБК-Украина)

DDoS-атака, организованная киберспециалистами ГУР, парализовала работу этих сайтов и вывела из строя их серверы.

Это стало очередным ударом по цифровой инфраструктуре РФ, что подтвердили даже российские пропагандистские медиа. В своих официальных сообщениях они обвинили в кибератаке "организованную группу хакеров", которая "вывела из строя серверы сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных".

Фото: реакция росСМИ (РБК-Украина)

Кибератаки на РФ

С начала полномасштабной войны киберспециалисты ГУР регулярно осуществляют кибератаки на РФ.

Целью таких операций является нарушение работы критической инфраструктуры, разоблачение секретной информации и ослабление военных возможностей противника.

Ранее мы рассказывали о том, что киберспециалисты разведки успешно атаковали российский "МТС-Банк".

Кроме этого, в сентябре 2024 года хакерской атаке подверглись "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".

Также недавно ГУР осуществило кибератаку на системы "Газпромбанка". Подробности - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Кибератака
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 13 декабря
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 13 декабря
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи