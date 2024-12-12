"России не существует": в ГУР "поздравили" оккупантов с Днем конституции РФ
Киберспециалисты Главного управления разведки Украины решили "поздравить" россиян с Днем конституции РФ. Они осуществили успешную операцию, получив полный контроль над веб-серверами ключевых правительственных порталов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР.
Под "поздравления" от ГУР попали официальный сайт Государственной Думы РФ, Конституционного суда РФ, а также веб-страница Нижегородского областного суда.
На сайте Госдумы РФ украинские киберспециалисты разместили баннер с сообщением: "Страны Россия не существует".
Тем временем сайт Конституционного суда РФ был полностью заблокирован, и пользователи видели лишь сообщение об ошибке при попытке зайти на ресурс.
Фото:последствия кибератаки ГУР (РБК-Украина)
DDoS-атака, организованная киберспециалистами ГУР, парализовала работу этих сайтов и вывела из строя их серверы.
Это стало очередным ударом по цифровой инфраструктуре РФ, что подтвердили даже российские пропагандистские медиа. В своих официальных сообщениях они обвинили в кибератаке "организованную группу хакеров", которая "вывела из строя серверы сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных".
Фото: реакция росСМИ (РБК-Украина)
Кибератаки на РФ
С начала полномасштабной войны киберспециалисты ГУР регулярно осуществляют кибератаки на РФ.
Целью таких операций является нарушение работы критической инфраструктуры, разоблачение секретной информации и ослабление военных возможностей противника.
Ранее мы рассказывали о том, что киберспециалисты разведки успешно атаковали российский "МТС-Банк".
Кроме этого, в сентябре 2024 года хакерской атаке подверглись "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".
Также недавно ГУР осуществило кибератаку на системы "Газпромбанка". Подробности - в материале РБК-Украина.
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