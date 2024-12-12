"России не существует": в ГУР "поздравили" оккупантов с Днем конституции РФ

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины решили "поздравить" россиян с Днем конституции РФ. Они осуществили успешную операцию, получив полный контроль над веб-серверами ключевых правительственных порталов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Под "поздравления" от ГУР попали официальный сайт Государственной Думы РФ, Конституционного суда РФ, а также веб-страница Нижегородского областного суда.

На сайте Госдумы РФ украинские киберспециалисты разместили баннер с сообщением: "Страны Россия не существует".

Тем временем сайт Конституционного суда РФ был полностью заблокирован, и пользователи видели лишь сообщение об ошибке при попытке зайти на ресурс.

Фото:последствия кибератаки ГУР (РБК-Украина)

DDoS-атака, организованная киберспециалистами ГУР, парализовала работу этих сайтов и вывела из строя их серверы.

Это стало очередным ударом по цифровой инфраструктуре РФ, что подтвердили даже российские пропагандистские медиа. В своих официальных сообщениях они обвинили в кибератаке "организованную группу хакеров", которая "вывела из строя серверы сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных".

Фото: реакция росСМИ (РБК-Украина)

Кибератаки на РФ

С начала полномасштабной войны киберспециалисты ГУР регулярно осуществляют кибератаки на РФ.

Целью таких операций является нарушение работы критической инфраструктуры, разоблачение секретной информации и ослабление военных возможностей противника.

Ранее мы рассказывали о том, что киберспециалисты разведки успешно атаковали российский "МТС-Банк".

Кроме этого, в сентябре 2024 года хакерской атаке подверглись "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".