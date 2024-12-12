"Росії не існує": у ГУР "привітали" окупантів з Днем конституції РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки України вирішили "привітати" росіян з Днем конституції РФ. Вони здійснили успішну операцію, отримавши повний контроль над веб-серверами ключових урядових порталів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ГУР.

Під "привітання" від ГУР потрапили офіційний сайт Державної Думи РФ, Конституційного суду РФ, а також веб-сторінка Нижньоновгородського обласного суду.

На сайті Держдуми РФ українські кіберфахівці розмістили банер із повідомленням: "Країни Росія не існує".

Тим часом сайт Конституційного суду РФ було повністю заблоковано, і користувачі бачили лише повідомлення про помилку під час спроби зайти на ресурс.

Фото:наслідки кібератаки ГУР (РБК-Україна)

DDoS-атака, організована кіберфахівцями ГУР, паралізувала роботу цих сайтів і вивела з ладу їхні сервери.

Це стало черговим ударом по цифровій інфраструктурі РФ, що підтвердили навіть російські пропагандистські медіа. У своїх офіційних повідомленнях вони звинуватили у кібератаці "організовану групу хакерів", яка "вивела з ладу сервери сайтів, а також скомпрометувала важливі бази даних".

Фото: реакція росЗМІ (РБК-Україна)

Кібератаки на РФ

Від початку повномасштабної війни кіберфахівці ГУР регулярно здійснюють кібератаки на РФ.

Метою таких операцій є порушення роботи критичної інфраструктури, викриття секретної інформації та послаблення військових можливостей противника.

Раніше ми розповідали про те, що кіберфахівці розвідки успішно атакували російський "МТС-Банк".

Окрім цього, у вересні 2024 року хакерської атаки зазнали "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".