Хакеры ГУР атаковали два банка России, - источники
"Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк" подверглись хакерской атаке. Взломы провели киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
Как рассказали собеседники, в этих банках сейчас нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.
При этом технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.
"Эти акции не имеют определенного срока действия. Финансовая система РФ будет терпеть удары ровно до тех пор, пока последний оккупант не покинет территорию Украины. Россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение - законная цель для наших Сил безопасности и обороны, ведь все они принимают участие в финансировании оккупационной армии", - добавляют источники.
Кибератаки против РФ
Напомним, что украинские хакеры регулярно наносят удары по России. Недавно киберспециалисты ГУР атаковали крупнейшие банки России. В частности, под удар попали: "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".
Перед этим, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team, была поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. В частности, был атакован "Лукойл".
Также мы рассказывали, что украинские хакеры атаковали российские компании, причастные к производству оружия.
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