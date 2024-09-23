Хакеры ГУР атаковали два банка России, - источники

Как рассказали собеседники, в этих банках сейчас нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.

При этом технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.

"Эти акции не имеют определенного срока действия. Финансовая система РФ будет терпеть удары ровно до тех пор, пока последний оккупант не покинет территорию Украины. Россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение - законная цель для наших Сил безопасности и обороны, ведь все они принимают участие в финансировании оккупационной армии", - добавляют источники.

Фото: "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" попали под кибератаку (скриншоты)

Кибератаки против РФ