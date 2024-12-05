Хакеры ГУР успешно атаковали один из крупнейших банков России, - источник

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Как и упоминалось выше, "Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков России. В результате масштабной кибератаки на учреждение:

сотни тысяч россиян не могли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты;

была заблокирована работа терминалов банка по всей территории России. Например, в общественном транспорте Томска и Воронежа перестали работать терминалы оплаты за проезд;

сайт "Газпромбанка" перестал открываться на территории Франции и Германии;

не работало мобильное приложение банка.

Фото: хакеры ГУР атаковали "Газмпромбанк" (скриншот)

Клиентами учреждения являются около 3 миллионов физических, а также около 45 тысяч юридических лиц.

Источник также напомнил, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки (США) ввело санкции против "Газпромбанка" 21 ноября 2024 года.

Кибератаки против России

С начала полномасштабной войны хакеры ГУР регулярно осуществляют кибератаки на российские объекты. Целью таких операций является нарушение работы критической инфраструктуры, разоблачение секретной информации и ослабление военных возможностей противника. К примеру, недавно киберспециалисты разведки успешно атаковали российский "МТС-Банк". В частности, в сентябре хакерской атаки подверглись "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".